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Нескольким рейсам запретили посадку в Петербурге из-за делегации Дмитрия Медведева
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Нескольким рейсам запретили посадку в Петербурге из-за делегации Дмитрия Медведева 

Собака.ru 2 часа назад
Фото: Собака.ru
Пассажирским самолетам из Хельсинки, Самары и Симферополя вечером в четверг, 26 июля, не давали разрешения на посадку в Пулково в связи с прибытием в петербургский аэропорт двух самолетов делегации премьер-министра Дмитрия Медведева, следует из данных мониторингового сервиса Flightradar24.
Глава правительства прилетел в Петербург для участия во встрече премьеров стран ЕАЭС. Согласно данным сервиса, самолет Ил-96 спецотряда «Россия» приземлился в Пулково в 18:52. В 19:35 прилетел еще один самолет с высокопоставленными чиновниками — A319.
Пока правительственную делегацию ждали и обслуживали, обычные самолеты кружили в небе или стояли на полосе. Как отмечает «Фонтанка», в небе в ожидании посадки несколько кругов сделали самолеты из Хельсинки (борт Finnair сделал пять кругов над Финским заливом, пока не получил разрешение на приземление) и Самары (полчаса кружился над городом), а лайнер из Симферополя улетел в московский аэропорт Внуково. Для проезда кортежа премьера ГИБДД перекрыла платный ЗСД и кольцевую дорогу. Дмитрий Медведев после прибытия в Петербург принял участие в неформальном ужине глав делегаций, сообщает ТАСС. Основная же программа заседания Евразийского межправительственного совета намечена на пятницу, 27 июля. В повестке встречи премьеров Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будут вопросы цифрового развития, взаимодействия в сферах энергетики и транспорта, промышленной кооперации и таможенного сотрудничества, а также совершенствования нормативно-правовой базы.
По материалам «ДП»
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