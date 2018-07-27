ГМЦ организовал тренировку по кроссфиту в поселке Юбилейный

Городской молодежный центр организовал открытую тренировку в поселке Юбилейный на площадке дома 5 по улице Исаева, все желающие смогли принять участие в тренировке по кроссфиту, которую провел тренер Дмитрий Красулин, порядка 40 жителей выполнили серию спортивных упражнений под руководством опытного спортсмена, сообщает мэрия.

«Очень здорово, что в нашем городе проводятся такие занятия, мы с дочкой увидели объявление и решили принять участие в тренировке. Мой ребенок с удовольствием выполнял спортивные упражнения, мы отлично провели время. Хотелось бы, чтобы таких мероприятий в Саратове стало больше», — поделилась Ирина Данилова.

Напомним, Городской молодежный центр проводит открытые тренировки каждый четверг, следующее занятие состоится 2 августа в 17:00 на спортивной площадке по адресу: Огородная, 83.