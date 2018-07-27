Медведев поручил Минздраву реализовать ряд задач до 15 августа

"Заседание президиума Совета состоялось 10 июля 2018 года. По итогам Дмитрий Медведев дал Минздраву следующее поручение… срок — 15 августа 2018 года", — говорится в документе.

Медведев поручил Минздраву структурировать целевые показатели и ожидаемые результаты нацпроекта «Здравоохранение», указав социальные и экономические общественно значимые эффекты от его реализации с разбивкой по годам. Кроме этого, министерству необходимо проработать вопрос о включении в проект социологических результатов удовлетворённости населения медпомощью, а также подготовить предложения по структуре управления проектом с учётом реализации основной части мероприятий в субъектах РФ

Согласно документу, министерство до 15 августа должно проработать проекты паспорта национального проекта и федеральных проектов с субъектами РФ и экспертным сообществом, отразить вклад каждого федерального проекта в достижение национальных целей развития России на период до 2024 года, предусмотреть реализацию задачи по использованию клинических рекомендаций и протоколов лечения, чтобы сформировать тарифы на оплату медицинской помощи, а также отразить информацию о методике расчёта и источниках получения значений показателей, в том числе о сроках их предоставления, в обосновывающих материалах к паспортам проектов.

"Совместно с Минфином России при подготовке проекта федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов проработать вопрос об увеличении расходов федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с планируемым увеличением численности медицинских работников в рамках федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», имея в виду подготовку предложений по источникам финансирования", — говорится в документе.

Кроме этого, документ предполагает, что Минздрав совместно с Минфином должен проработать вопрос о выделении дополнительных объёмов финансирования на реализацию мероприятий, включаемых в национальный проект и реализуемых в текущем году за счёт средств резервного фонда правительства Российской Федерации.

Медведев на заседании президиума Совета также поручил Минздраву совместно с Минтрудом проработать вопрос о включении в национальный проект мероприятий по выявлению профессиональных заболеваний на производстве, с Минстроем Минэкономразвития — проработать вопрос о целесообразности включения проектируемых в рамках национального проекта объектов строительства и реконструкции в Федеральную адресную инвестиционную программу.

"Совместно с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации предусмотреть дополнение национального проекта мероприятиями, включёнными в федеральный проект «Цифровое здравоохранение» проекта паспорта программы «Цифровая экономика Российской Федерации», — добавляется в сообщении.