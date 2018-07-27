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Утвержден состав комитетов по нескольким национальным проектам
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Утвержден состав комитетов по нескольким национальным проектам 

ТАСС 3 часа назад
МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Президиум Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам утвердил состав комитетов по национальным проектам «Экология», «Образование», «Наука», «Здравоохранение» и др. Соответствующая информация размещена в пятницу на сайте правительства РФ.
Так, комитет по национальному проекту «Экология» возглавил вице-премьер Алексей Гордеев, заместителем председателя комитета назначен министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. Председателем комитета по нацпроекту «Образование» стала вице-премьер Татьяна Голикова, заместителем председателя комитета назначена министр просвещения Ольга Васильева.
Голикова также стала главой комитета по нацпроекту «Наука» (заместителем председателя комитета назначен министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков), комитета по нацпроекту «Здравоохранение» (заместитель председателя комитета — министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова) и комитета по нацпроекту «Демография» (заместитель председателя комитета — министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин).
Комитет по нацпроектам «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» возглавил первый заместитель председателя правительства — министр финансов Антон Силуанов. Председателем комитета по нацпроекту «Жилье и городская среда» стал вице-премьер Виталий Мутко. Вице-премьер Максим Акимов назначен председателем комитета по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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