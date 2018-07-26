Глава региона не исключил расширения мер поддержки для повышения рождаемости

Существенную роль в этом сыграли беспрецедентные меры господдержки. Он напомнил, что в регионе действует 28 федеральных и региональных мер поддержки, ежегодно на эти цель выделяется около 7 млрд рублей. В частности, ежемесячную помощь в размере 10,3 тыс. руб. получают при рождении первенца семьи с невысокими доходами, поддержка оказывается студенческим семьям и др.

Поддержка государств играет важнейшую роль, уверен Дмитрий Азаров . В первую очередь, она позволяет будущим родителям уверенно себя чувствовать при планировании рождения детей.

Дмитрий Азаров также не исключил, что количество мер соцподдержки будет расширено.

"Мы обязаны, на мой взгляд, думать о расширении мер поддержки, в том числе, по списанию долгов по ипотеке при рождении ребенка. Вопрос обсуждается, и я считаю это правильным. Мы сегодня предлагаем и ряд других решений для обсуждения в обществе. Надеюсь, они будут приняты", — сказал он.

Было озвучено, что благодаря появлению современных медицинских учреждений и профессионализму самарских врачей младенческую смертность в регионе удается удерживать на очень низком уровне, а по материнской смертности при рождении ребенка регион вышел на «нулевой» показатель.

"Это важные показатели. Вклад в это внесло федеральное правительство, благодаря которому в регионе построен новый перинатальный центр. Это сказывается на качестве предоставления услуг. В этом году мы открыли ряд лечебных учреждений в рамках государственно-частного партнерства, например, клинику «Мать и дитя». Это лучший госпиталь в нашей стране и сюда уже едут люди из других регионов и стран", — заключил Дмитрий Азаров.