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В Подмосковье увеличилось число многодетных семей
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В Подмосковье увеличилось число многодетных семей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Количество многодетных семей в Подмосковье увеличилось в два раза за последние пять лет, на сегодняшний день в регионе свыше 67 тысяч семей, где трое и более детей, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"У нас за последние пять лет количество многодетных семей увеличилось с 31 тысячи до 67 651, то есть практически в два раза", — сказал Воробьев в эфире телеканала 360.
Программа по поддержке многодетных семей будет реализовываться и дальше. В этом году, по словам губернатора, построят 18 детских садов. «У нас есть ряд городов, в частности Красногорск, Одинцово, Подольск, Домодедово, порядка десятка городов, где образовывается очередь в детские сады, несмотря на то, что мы реализовали огромную программу, построили 400 детских садов, контингент растет, детских садов не хватает», — отметил Воробьев.
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