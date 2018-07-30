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Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье
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Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье 

РИА Новости 30 июля 2018
Фото: Новые Округа
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Одиннадцать человек, среди которых один ребенок, остаются в больницах в состоянии средней степени тяжести после ДТП с участием автобуса на автодороге А-107 в Домодедовском районе Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.
Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что в больницах находятся 14 человек, еще десяти медицинская помощь оказана амбулаторно.
"В Домодедовской больнице остается на лечении 11 человек, среди которых один ребенок — все они пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом в городском округе Домодедово. Пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", — сообщили РИА Новости в минздраве.
По данным ведомства, еще трое ранее госпитализированных были переведены в центральный военный клинический госпиталь им. А. А. Вишневского.
В субботу в Домодедовском районе Подмосковья опрокинулся рейсовый автобус маршрута Москва-Ижевск, который перевозил артистов удмуртского народного ансамбля песни и пляски «Танок». По данным подмосковного главка МВД, жертв в результате ДТП нет. Представитель экстренных служб региона сообщал РИА Новости, что для осмотра в Домодедовскую центральную районную больницу Московской области после ДТП доставили более 25 человек, включая четыре ребенка и два водителя. По данным властей Удмуртии, в автобусе было 26 артистов, включая четверых детей, и два водителя.
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