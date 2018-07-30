Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье

МОСКВА , 30 июл — РИА Новости . Одиннадцать человек, среди которых один ребенок, остаются в больницах в состоянии средней степени тяжести после ДТП с участием автобуса на автодороге А-107 в Домодедовском районе Подмосковья , сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что в больницах находятся 14 человек, еще десяти медицинская помощь оказана амбулаторно.

"В Домодедовской больнице остается на лечении 11 человек, среди которых один ребенок — все они пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом в городском округе Домодедово . Пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", — сообщили РИА Новости в минздраве

По данным ведомства, еще трое ранее госпитализированных были переведены в центральный военный клинический госпиталь им. А. А. Вишневского.

В субботу в Домодедовском районе Подмосковья опрокинулся рейсовый автобус маршрута Москва-Ижевск, который перевозил артистов удмуртского народного ансамбля песни и пляски «Танок». По данным подмосковного главка МВД, жертв в результате ДТП нет. Представитель экстренных служб региона сообщал РИА Новости, что для осмотра в Домодедовскую центральную районную больницу Московской области после ДТП доставили более 25 человек, включая четыре ребенка и два водителя. По данным властей Удмуртии, в автобусе было 26 артистов, включая четверых детей, и два водителя.