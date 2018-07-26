Количество многодетных семей выросло в Подмосковье за пять лет более чем в 2 раза

Подмосковье за пять лет число многодетных семей увеличилось более чем в два раза, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев

«У нас за пять лет выросло количество многодетных семей — с 31 тысячи до 67,6 тысячи семей, то есть практически в два раза. Многодетная семья — это где трое детей и более», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье»

К Воробьеву обратилась многодетная семья с просьбой выделить автомобиль.

«Решение этого вопроса находится в стадии, так что у нас будет автомобиль, уже внесена предоплата», — отметил глава многодетной семьи.

Количество многодетных семей в Московской области ежегодно увеличивается в среднем на 14%.

В Подмосковье создана эффективная система мер социальной поддержки семей с детьми, на которую ежегодно расходуется около 15 миллиардов рублей. Многодетным семьям Московской области оказывается более 30 мер социальной поддержки, из них десять — исключительно многодетным семьям.

За шесть лет земельными участками обеспечено более 22 тысяч семей, то есть почти 62% от всех стоящих в очереди.

Орденом «Родительская слава» в Московской области награждены шесть семей, воспитавшие семь и более детей. Девять семей, воспитавшие четырех и более детей, награждены медалью ордена «Родительская слава».