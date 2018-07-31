Четыре человека остаются в больнице после ДТП с участием автобуса в Подмосковье

Четыре человека, пострадавшие в ДТП с пассажирским автобусом в Домодедовском районе Подмосковья , остаются в больнице, сообщает Агентство «Москва»

Состояние госпитализированных оценивается как стабильное, средней и легкой степени тяжести. Семеро пациентов уже выписаны. Они будут проходить амбулаторное лечение по месту жительства.

28 июля на трассе А107 по невыясненным пока причинам перевернулся автобус. На момент аварии в нем находились 29 человек.

Автобус перевозил артистов из удмуртского ансамбля народной песни, музыки и танца «Танок». Они возвращались с гастролей в Италии

В результате аварии пострадали 20 человек.