Часть артистов ансамбля, попавших в ДТП в Подмосковье, вернулись в Ижевск

УФА , 30 июл — РИА Новости . Часть артистов удмуртского ансамбля песни и пляски «Танок», автобус с которыми перевернулся в Подмосковье , вернулись домой в Ижевск , остальные пострадавшие останутся в больнице до полного обследования, сообщил РИА новости представитель ансамбля «Танок».

В субботу в Домодедовском районе Подмосковья опрокинулся рейсовый автобус маршрута Москва-Ижевск, который перевозил артистов удмуртского народного ансамбля песни и пляски «Танок». По данным подмосковного главка МВД, жертв в результате ДТП нет. Представитель экстренных служб региона сообщал РИА Новости, что для осмотра в Домодедовскую центральную районную больницу Московской области после ДТП доставили более 25 человек, включая четырех детей и двоих водителей. По данным властей Удмуртии, в автобусе было 26 артистов, включая четверых детей, и два водителя. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств».

"Двенадцать музыкантов вернулись домой на поезде, также на двух автобусах привезли музыкальные инструменты, сценические костюмы и другую материальную ценность ансамбля. Остальные участники ансамбля останутся в больницах Подмосковья до полного медицинского обследования, они тоже вернутся домой, как только разрешат врачи", — сообщил агентству представитель ансамбля.

По его словам, артисты государственного ансамбля «Танок» планировали гастроли по городам Приволжья с начала сентября, но из-за ДТП отложат выступления на ноябрь.

"В планах ансамбля были гастроли по городам Приволжского округа, но ситуация изменилась, и решили отодвинуть их на месяц. Для нас главное, чтобы артисты были здоровы и вернулись на сцену после полного восстановления", — сказал собеседник.

По его словам, после того, как в СМИ появилась информация об аварии, в ансамбль поступили сотни звонков от родственников пострадавших артистов и поклонников музыкантов.