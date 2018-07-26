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В центре госуслуг на Люблинской примут единое комплексное заявление на получение более чем 100 услуг
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В центре госуслуг на Люблинской примут единое комплексное заявление на получение более чем 100 услуг 

Управа района Люблино 2 часа назад
Фото: Управа района Люблино
Жители района Люблино могут подать в центр госуслуг «Мои документы» на Люблинской улице единое комплексное заявление на получение более чем ста услуг.
— Теперь при оформлении нескольких документов сразу заявителю не нужно писать несколько отдельных запросов. Достаточно заполнить одно заявление на все желаемые услуги. Срок предоставления услуг при этом увеличится всего на один день — зато житель тратит гораздо меньше времени на посещение центра и заполнение отдельных заявлений. При подаче комплексного запроса заявитель может получить весь пакет запрашиваемых документов одновременно или по отдельности, как только они будут подготовлены, — отметила специалист пресс-службы центров госуслуг Москвы Екатерина Репина.
Комплексный запрос можно подать, заполнив одно заявление, например, на замену водительских удостоверений, оформление свидетельства о рождении ребенка и сертификата на получение материнского капитала. Получить несколько услуг по одному запросу также можно в случае возникновения жизненной ситуации или при необходимости единовременно оформить различные документы.
Напомним, что центр госуслуг района Люблино находится по адресу: улица Люблшинская, дом 53. Он работает ежедневно с 08.00 до 20.00. (ск)
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