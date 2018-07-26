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Опытный мастер скейтбординга проведет бесплатные занятия на юго-востоке Москвы
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Опытный мастер скейтбординга проведет бесплатные занятия на юго-востоке Москвы 

Управа района Люблино 3 часа назад
Фото: Управа района Люблино
В Кузьминком парке на юго-востоке Москвы будут проходить бесплатные занятия по скейтбордингу от опытного тренера, который поможет новичкам освоить непростую науку.
«Безопасные упражнения и опытный тренер помогут освоить скейтбординг, который с 2012 года официально является видом спорта. Самые одаренные дети будут отобраны в спортивную школу», — говорится в сообщении на сайте парка.
На занятиях, которые будут проходить по субботам с 11.00 до 12.30, потребуеются вода, кеды и шлем (его можно взять в прокате).
Дополнительная информация по телефону: 8 (985) 342-71-47 (Дмитрий).
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