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Медведев планирует обсудить дополнительную помощь аграриям
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Медведев планирует обсудить дополнительную помощь аграриям 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ГОРКИ, 26 июл — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил, что аграриям будет оказана дополнительная помощь из-за подорожания горюче-смазочных материалов.
"Мы приняли решение направить сейчас определенные суммы на компенсацию удорожания затрат на горюче-смазочные материалы. Может быть, потребуется еще что-нибудь, тогда сделаем", — заявил председатель правительства на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Воронежской области Александром Гусевым.
Глава кабинета министров уточнил, что данный вопрос планирует обсудить с министрами финансов и сельского хозяйства. «Будем следить за ситуацией», — заверил он.
Медведев поинтересовался у Гусева, как в регионе обстоят дела с уборкой урожая. Врио руководителя области доложил, что аграрии Воронежской области начали уборку урожая. «Погода пока не способствует этому, но прогноз позволяет нам увеличить темпы (уборки)», — сказал он. По словам Гусева, с 1,5 миллиона гектар посевных площадей на данный момент убрано порядка 15% урожая.
Врио губернатора напомнил, что 2017 год был рекордным по объемам собранного урожая. «В этом году такого урожая не будет в силу погодных и климатических условий, тем не менее, по нашим прогнозам, урожай будет чуть выше среднестатистических урожаев последних лет», — сказал он, уточнив, что урожайность ожидается примерно 35 центнеров с гектара.
Гусев отметил, что имеющиеся в регионе мощности позволяют сохранить собранный урожай. Он подчеркнул, что в Воронежской области «обеспечен запас горючего и имеется необходимое количество уборочной техники». «Надеемся на повышение цен на зерно, думаю, что экономическое состояние наших сельхозпредприятий будет стабильным», — сказал Гусев.
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