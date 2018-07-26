Родить до 2021 года: в Ростовской области продлили право на получение маткапитала

На выплаты могут рассчитывать семьи, у которых появятся дети в ближайшие три года

Донские власти продлили право на получение выплат за рождение ребенка еще на три года — до 31 декабря 2021. Рассчитывать на маткапитал могут малоимущие семьи при рождении, усыновлении или удочерении третьего и последующих детей. Сейчас размер выплаты равен 117, 7 тысячам рублей.

— Средства регионального маткапитала можно использовать для погашения кредитов и займов, покупку или строительство жилья, ипотечные кредиты, — уточнили в региональном парламенте.

Кроме того, деньги можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, его лечение, покупку транспорта, компенсацию расходов на газификацию, подключение воды, устройство колодцев и скважин.

Чтобы получить маткапитал, родителям нужно лично обратиться в органы соцзащиты или МФЦ, либо отправить заявление в электронной форме.