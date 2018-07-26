День ВМФ отметили в библиотеке на Вятской

В детской библиотеке № 40, которая расположена на Вятской улице, отметили День Военно-Морского Флота.

Гости учреждения культуры узнали, какими качествами должен обладать воин, приняли участие в конкурсах и викторинах. Об этом сообщила заведующая библиотекой Ирина Тимчишина.

— Ребята узнали, как готовить себя для флота, какие школьные предметы особенно нужны моряку-подводнику. Затем читатели отправились в «путешествие» на пиратской шхуне, приняли участие в конкурсах, викторинах, отгадали загадки, — поделилась Тимчишина.

В конце мероприятия гостей библиотеки ждал мастер-класс.

Напомним, адрес детской библиотеки № 40: улица Вятская, дом 3. (мю)