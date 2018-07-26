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День ВМФ отметили в библиотеке на Вятской
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День ВМФ отметили в библиотеке на Вятской 

Управа района Савеловский города Москвы 3 часа назад
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
В детской библиотеке № 40, которая расположена на Вятской улице, отметили День Военно-Морского Флота.
Гости учреждения культуры узнали, какими качествами должен обладать воин, приняли участие в конкурсах и викторинах. Об этом сообщила заведующая библиотекой Ирина Тимчишина.
— Ребята узнали, как готовить себя для флота, какие школьные предметы особенно нужны моряку-подводнику. Затем читатели отправились в «путешествие» на пиратской шхуне, приняли участие в конкурсах, викторинах, отгадали загадки, — поделилась Тимчишина.
В конце мероприятия гостей библиотеки ждал мастер-класс.
Напомним, адрес детской библиотеки № 40: улица Вятская, дом 3. (мю)
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