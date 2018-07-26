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В Омске маткапитал разрешили тратить на частный детский сад
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В Омске маткапитал разрешили тратить на частный детский сад 

АиФ-Омск 3 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Родители малышей, которым ещё нет трёх лет, могут рассчитываться из средств региональной части материнского капитала за услуги по присмотру и уходу за маленькими детьми.
Как сообщает пресс-служба правительства Омской области, чиновники сняли ограничение по использованию этих денег и утвердили порядок оформления документов.
Так, можно оплачивать частный детский сад или развивающие кружки для малышей до трёх лет.
Постановление регионального правительства вступит в силу после опубликования, так что заявления от семей, решивших воспользоваться предоставленным правом, чиновники ждут уже в августе.
напомним, размер регионального материнского капитала составляет 138 тысяч рублей. Многодетным семьям дано право использовать его на улучшение жилищных условий, газификацию жилья, образовательные услуги для детей.
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