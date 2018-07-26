В Омске маткапитал разрешили тратить на частный детский сад

Родители малышей, которым ещё нет трёх лет, могут рассчитываться из средств региональной части материнского капитала за услуги по присмотру и уходу за маленькими детьми.

Как сообщает пресс-служба правительства Омской области , чиновники сняли ограничение по использованию этих денег и утвердили порядок оформления документов.

Так, можно оплачивать частный детский сад или развивающие кружки для малышей до трёх лет.

Постановление регионального правительства вступит в силу после опубликования, так что заявления от семей, решивших воспользоваться предоставленным правом, чиновники ждут уже в августе.

напомним, размер регионального материнского капитала составляет 138 тысяч рублей. Многодетным семьям дано право использовать его на улучшение жилищных условий, газификацию жилья, образовательные услуги для детей.