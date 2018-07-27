В Ростовской области стало в 1,5 раза больше многодетных семей 

В Ростовской области за последние шесть лет в полтора раза выросло количество многодетных семей — то есть семей, в которых родилось трое и более детей. Об этом рассказали в министерстве труда и соцразвития донского региона. Теперь их в Ростовской области 33,5 тысяч, вместо 21,5 тыс. на начало 2012 года.
По итогам первого полугодия 2018 года почти по всей России фиксируется снижение показателей рождаемости, но в донском регионе темпы уже замедляются: с 11,1% в прошлом году до 4,4% сегодня. Сегодня в Ростовской области действует 16 мер поддержки многодетных семей, в том числе это пособия и различные выплаты. Половина из них предоставляется в рамках регионального законодательства. В частности, в начале года начала действовать ежемесячная выплата в размере 10,5 тыс. руб при рождении либо усыновлении в семье первенца. Помимо этого, донские депутаты продлили до конца 2021 года срок действия регионального материнского капитала.