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В Ростовской области стало в 1,5 раза больше многодетных семей
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В Ростовской области стало в 1,5 раза больше многодетных семей 

Деловое сообщество 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
В Ростовской области за последние шесть лет в полтора раза выросло количество многодетных семей — то есть семей, в которых родилось трое и более детей. Об этом рассказали в министерстве труда и соцразвития донского региона. Теперь их в Ростовской области 33,5 тысяч, вместо 21,5 тыс. на начало 2012 года.
По итогам первого полугодия 2018 года почти по всей России фиксируется снижение показателей рождаемости, но в донском регионе темпы уже замедляются: с 11,1% в прошлом году до 4,4% сегодня. Сегодня в Ростовской области действует 16 мер поддержки многодетных семей, в том числе это пособия и различные выплаты. Половина из них предоставляется в рамках регионального законодательства. В частности, в начале года начала действовать ежемесячная выплата в размере 10,5 тыс. руб при рождении либо усыновлении в семье первенца. Помимо этого, донские депутаты продлили до конца 2021 года срок действия регионального материнского капитала.
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