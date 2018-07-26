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Библиотека имени Вознесенского в Савеловском может быть признана самой интересной в Москве
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Библиотека имени Вознесенского в Савеловском может быть признана самой интересной в Москве 

Управа района Савеловский города Москвы 3 часа назад
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
На портале «Активный гражданин» стартовал очередной опрос. На этот раз зарегистрированным пользователям предстоит определить самую интересную библиотеку в столице. Среди претендентов на победу — библиотека имени Вознесенского, расположенная на Башиловской улице.
«Из книгохранилищ столичные библиотеки превращаются в полноценные многофункциональные культурные центры, современные, комфортные и уютные, открытые всему новому. Теперь библиотеки — модные и популярные места, где читают, работают, назначают свидания, пьют кофе и просто приятно проводят время», — говорится на сайте.
Адрес библиотеки №34 им. Вознесенского: ул. Башиловская, д. 3. (мю)
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