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Жители России смогут сами выбирать дату и время регистрации брака
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Жители России смогут сами выбирать дату и время регистрации брака
АиФ-Владивосток
2 часа назад
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АиФ-Владивосток
Депутатами
государственной Думы
, в третьем чтении, был одобрен законопроект, которые даёт право молодожёнам самим выбирать время и дату регистрации их отношений.
Отметим, изменения вступят в силу лишь 1 октября 2018 года.
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