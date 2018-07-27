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Жители России смогут сами выбирать дату и время регистрации брака
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Жители России смогут сами выбирать дату и время регистрации брака 

АиФ-Владивосток 2 часа назад
Фото: АиФ-Владивосток
Депутатами государственной Думы, в третьем чтении, был одобрен законопроект, которые даёт право молодожёнам самим выбирать время и дату регистрации их отношений.
Отметим, изменения вступят в силу лишь 1 октября 2018 года.
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