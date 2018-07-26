Жители Вороновского смогут подать единое заявление в центре Мои документы 

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Жители поселения Вороновское смогут подать единое заявление на получение более чем 100 услуг в центре «Мои документы». Об этом стало известно 23 июля.
При оформлении нескольких документов заявитель сможет подать комплексный запрос на получение услуг. Среди них: замена водительского удостоверения, оформление свидетельства о рождении ребенка и сертификата на получение материнского капитала.
В пресс-службе центров госуслуг Москвы отметили, что нововведение сэкономит время жителей.
Напомним, в поселении Вороновское функционирует центр «Мои документы» по адресу: село Вороново, дом №31, строение 1.