Жители Вороновского смогут подать единое заявление в центре Мои документы

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Жители поселения Вороновское смогут подать единое заявление на получение более чем 100 услуг в центре «Мои документы». Об этом стало известно 23 июля.

При оформлении нескольких документов заявитель сможет подать комплексный запрос на получение услуг. Среди них: замена водительского удостоверения, оформление свидетельства о рождении ребенка и сертификата на получение материнского капитала.

В пресс-службе центров госуслуг Москвы отметили, что нововведение сэкономит время жителей.