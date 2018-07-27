Медведев считает возможным транспортный коридор КНР-ЕАЭС-ЕС 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Проект создания транспортного коридора между Пекином и Европой с участием стран ЕАЭС мог бы стать мегапроектом. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам заседания Евразийского межправительственного совета.
"Если представить себе такого рода коридор, который связывал бы, например, Пекин и Европу, то, по подсчетам экономистов, время транспортировки может быть существенно меньше, чем в случае транспортировки по иным маршрутам", — сказал Медведев.
По его словам, для этого понадобится создать инфраструктуру и согласовать условия реализации проекта. «На это потребуются очень значительные финансы, но если мы сможем договориться о принципах работы, то это мог бы стать мегапроект в области логистики, в области транспортного сообщения между нашими странами», — сказал Медведев.