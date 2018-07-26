В Челябинске открылась библиотека-буккроссинг для фанатов «Трактора»

Сегодня, 26 июля, в Челябинске открылась библиотека для болельщиков «Трактора». Она находится в кофейне Coffee T ледовой арены. Все книги в ней отмечены печатью с логотипом хоккейного клуба, а брать их можно по принципу буккроссинга. Впрочем, пользоваться фирменной библиотекой могут не только фанаты. Приносить и брать книги предлагают всем желающим. Дарителям даже дадут возможность самим нанести фирменный знак.

— Каждая подаренная для акции книга будет иметь печать «Библиотека „Трактор“», специально изготовленную в стиле линогравюры. Мастер печати нанесет оттиски на книги. Желающим также представится возможность сделать это самим, — рассказывают создатели библиотеки.

Библиотека организована сотрудниками ХК: они первыми начали приносить томики в кофейню, а затем к ним присоединились и болельщики.