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В Челябинске открылась библиотека-буккроссинг для фанатов «Трактора»
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В Челябинске открылась библиотека-буккроссинг для фанатов «Трактора» 

Хорошие новости 3 часа назад
Фото: Хорошие новости
Сегодня, 26 июля, в Челябинске открылась библиотека для болельщиков «Трактора». Она находится в кофейне Coffee T ледовой арены. Все книги в ней отмечены печатью с логотипом хоккейного клуба, а брать их можно по принципу буккроссинга. Впрочем, пользоваться фирменной библиотекой могут не только фанаты. Приносить и брать книги предлагают всем желающим. Дарителям даже дадут возможность самим нанести фирменный знак.
— Каждая подаренная для акции книга будет иметь печать «Библиотека „Трактор“», специально изготовленную в стиле линогравюры. Мастер печати нанесет оттиски на книги. Желающим также представится возможность сделать это самим, — рассказывают создатели библиотеки.
Библиотека организована сотрудниками ХК: они первыми начали приносить томики в кофейню, а затем к ним присоединились и болельщики.
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