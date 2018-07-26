Госдума разрешит жениться через год после подачи заявления

Госдума в третьем чтении рассмотрит поправки в законодательство предполагающие, что молодожены могут быть официально расписаны через год после подачи заявления в загс. Помимо прочего, как предполагается, это позволит молодым людям самим выбрать наиболее удобную дату для бракосочетания. Инициатором поправок выступило правительство, передает « Парламентская газета ».

По словам главы кабмина Дмитрия Медведева, нововведения «сделают более честной запись на „красивые“ и знаменательные даты, к чему стремятся многие пары, когда выбирают дату».

«ФедералПресс» напоминает, что сейчас молодоженов официально расписывают, как правило, через месяц после подачи ими заявления в загс. Однако этот срок может составить и полгода, если заявление было подано через портал госуслуг.

Ранее Росстат сообщил, что в 2017 году по сравнению с предыдущим годом количеств браков в России выросло на 64 тысячи.

Фото: pixabay.com