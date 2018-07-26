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Госдума разрешит жениться через год после подачи заявления
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Госдума разрешит жениться через год после подачи заявления 

РИА «ФедералПресс» 4 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Госдума в третьем чтении рассмотрит поправки в законодательство предполагающие, что молодожены могут быть официально расписаны через год после подачи заявления в загс. Помимо прочего, как предполагается, это позволит молодым людям самим выбрать наиболее удобную дату для бракосочетания. Инициатором поправок выступило правительство, передает «Парламентская газета».
По словам главы кабмина Дмитрия Медведева, нововведения «сделают более честной запись на „красивые“ и знаменательные даты, к чему стремятся многие пары, когда выбирают дату».
«ФедералПресс» напоминает, что сейчас молодоженов официально расписывают, как правило, через месяц после подачи ими заявления в загс. Однако этот срок может составить и полгода, если заявление было подано через портал госуслуг.
Ранее Росстат сообщил, что в 2017 году по сравнению с предыдущим годом количеств браков в России выросло на 64 тысячи.
Фото: pixabay.com
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