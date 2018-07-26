Обещанные выплаты получили почти 80 тысяч семей с первенцами

РФ. В 2018 году на господдержку семей, в которых появился первый ребенок, планировалось потратить из федерального бюджета 21,4 миллиарда рублей. Однако за прошедшие 6 месяцев на ежемесячные выплаты первенцам было потрачено лишь 1,9 миллиарда рублей, сообщают "Известия" со ссылкой на Минтруда

Таким образом к 1 июня за выплатой обратились 78,2 тысячи семей. Оставшиеся деньги эксперты предлагают распространить на семьи, в которых родились вторые и последующие дети, чтобы стимулировать рождаемость.

Эксперты объясняют малое количество семей, которым удалось получить выплаты, трудностью в сборе документов — не всем удается подтвердить маленький размер семейного дохода. Дело в том, что законно претендовать на пособие могут только те семьи, в которых среднедушевой доход меньше полутора размеров прожиточных минимумов трудоспособного населения за II квартал предыдущего года. Таким образом, к примеру, если за год работа матери или отца сменилась, справки приходится брать на предыдущих местах службы.

Стоит напомнить, ежемесячные выплаты по рождению (усыновлению) первенца стали выдавать с 1 января 2018 года. Семьям с первенцами, подтвердившим низкий достаток, они перечисляются до тех пор, пока ребенку не исполнится 1,5 года. В среднем по стране размер такого пособия составил 10,5 тысячи рублей. Правительство предполагало, что получать эти начисления будут около 340 тысяч семей.