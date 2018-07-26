Ещё
Обещанные выплаты получили почти 80 тысяч семей с первенцами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обещанные выплаты получили почти 80 тысяч семей с первенцами 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
В 2018 году на господдержку семей, в которых появился первый ребенок, планировалось потратить из федерального бюджета 21,4 миллиарда рублей. Однако за прошедшие 6 месяцев на ежемесячные выплаты первенцам было потрачено лишь 1,9 миллиарда рублей, сообщают "Известия" со ссылкой на Минтруда РФ.
Таким образом к 1 июня за выплатой обратились 78,2 тысячи семей. Оставшиеся деньги эксперты предлагают распространить на семьи, в которых родились вторые и последующие дети, чтобы стимулировать рождаемость.
Эксперты объясняют малое количество семей, которым удалось получить выплаты, трудностью в сборе документов — не всем удается подтвердить маленький размер семейного дохода. Дело в том, что законно претендовать на пособие могут только те семьи, в которых среднедушевой доход меньше полутора размеров прожиточных минимумов трудоспособного населения за II квартал предыдущего года. Таким образом, к примеру, если за год работа матери или отца сменилась, справки приходится брать на предыдущих местах службы.
Стоит напомнить, ежемесячные выплаты по рождению (усыновлению) первенца стали выдавать с 1 января 2018 года. Семьям с первенцами, подтвердившим низкий достаток, они перечисляются до тех пор, пока ребенку не исполнится 1,5 года. В среднем по стране размер такого пособия составил 10,5 тысячи рублей. Правительство предполагало, что получать эти начисления будут около 340 тысяч семей.
Ранее сообщалось о том, что с 2020 года будет вновь проводится индексация маткапитала. Семьи со вторым ребенком с начала текущего года могут претендовать на ежемесячные выплаты за счет средств материнского капитала. Ранее его можно было получить только по достижении ребенком трех лет, напоминает "Уралинформбюро".
Уралинформбюро: последние новости
Пограничники выловили в Крыму нелегала на плоту из бутылок и досок Франция осталась без торгового представительства в России Очередной туроператор свернул свою деятельность
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип371
Оружию «Судного дня» нашли ответ86
Российских дачников ждет неприятный сюрприз88
Москва ответила США на крымскую провокацию426
Лоза ответил на бойкот «Нашествия»54
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
05:58
Оружию «Судного дня» нашли ответ
Оружие
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
06:12
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
Политика В мире
01:54
Маликов поразил сенсационным признанием о геях
Шоу-бизнес Другое
00:59
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»
В мире Статьи
03:37
«Считал себя в безопасности»: Кривицкого задержали в Италии
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение