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Медведев: К 2024 году профосмотры россиян станут ежегодными
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Медведев: К 2024 году профосмотры россиян станут ежегодными 

Мир24 1 час назад
Главные задачи в борьбе с онкологией в России назвал сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев. Это ранняя диагностика, развитие инфрастуктуры, повышение квалификации медперсонала, сообщает «МИР 24».
Приоритеты были озвучены в Подмосковье на совещании, посвященному этой проблеме.
«К 2024 году планируем перейти на ежегодный профилактический осмотр всех граждан, а с этого года у нас введен новый порядок проведения диспансеризации. Теперь каждый человек один раз в два года будет проходить скрининг — обследование на самые распространенные виды онкологии. Кроме того, врачи будут уделять повышенное внимание и людям с высоким риском развития онкологии по определенным критериям. Конечно, многое зависит от самих людей, как они будут проходить диспансеризацию», — сказал председатель правительства России Дмитрий Медведев.
В свою очередь, глава министерства здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что в стране действуют 96 онкологических диспансеров.
Самое современное оборудование, которым собираются их оснастить, перед началом совещания показали премьер-министру.
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