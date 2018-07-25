Третьим стюардом Гран При Венгрии приглашен победитель «24 часов Ле-Мана» Дерек Уорик, выступавший в Формуле 1 в 1981-1993-м за Toleman, Renault, Brabham, Arrows и Lotus. В этом сезоне он уже работал стюардом на этапах в Испании и Австрии.
Вместе с ним спорные ситуации будут разбирать представитель американской федерации, сын бывшего руководителя McLaren, Тим Майер и президент спортивной комиссии федерации Венесуэлы Винченцо Спано.
В этом году стюардами уже были Эмануэле Пирро — в Австралии и Канаде, Дэнни Салливан — в Бахрейне, Китае и Монако, Том Кристенсен — в Азербайджане и Великобритании, Янник Дальма во Франции и Мика Сало в Германии.