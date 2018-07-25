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Глава Подмосковья предложил создать свободные экономические зоны в Кашире и Домодедове
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Глава Подмосковья предложил создать свободные экономические зоны в Кашире и Домодедове 

Rambler News Service 2 часа назад
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым предложил создать свободные экономические зоны в Кашире и Домодедове.
«Одно из обращений, которое я хотел бы сегодня Вам адресовать, связано с открытием двух свободных экономических зон. Хотел бы с Вами этот вопрос обсудить. Одна из них может быть в Кашире, а другая, совместно с банком ВТБ, — мы хотели бы обсудить возможность её открытия в Домодедове», — приводит слова Воробьева пресс-служба правительства.
Глава Подмосковья отметил, что властям региона не нужны будут деньги от правительства на создание соответствующей инфраструктуры.
«Инфраструктура там есть. Таможенных и налоговых льгот достаточно для того, чтобы приходили инвесторы и создавались новые предприятия», — добавил Воробьев.
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