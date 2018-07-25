Глава Подмосковья предложил создать свободные экономические зоны в Кашире и Домодедове

«Одно из обращений, которое я хотел бы сегодня Вам адресовать, связано с открытием двух свободных экономических зон. Хотел бы с Вами этот вопрос обсудить. Одна из них может быть в Кашире, а другая, совместно с банком ВТБ , — мы хотели бы обсудить возможность её открытия в Домодедове», — приводит слова Воробьева пресс-служба правительства.

Глава Подмосковья отметил, что властям региона не нужны будут деньги от правительства на создание соответствующей инфраструктуры.

«Инфраструктура там есть. Таможенных и налоговых льгот достаточно для того, чтобы приходили инвесторы и создавались новые предприятия», — добавил Воробьев.