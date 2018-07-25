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В Культурном центре Драгунского появились волонтеры
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В Культурном центре Драгунского появились волонтеры 

Управа района Хорошевский города Москвы 2 часа назад
В библиотеке № 43 на Куусинена (Культурный центр им. Драгунского) появились волонтеры. Так, помогать сотрудникам библиотеки будет Елизавета Азарова из Московского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц МО РФ». Об этом сообщила директор КЦ Татьяна Денисова.
— Девушка приступила к работе 25 июля. Она будет работать над проектом «Волонтеры в помощь библиотекам», — пояснила Денисова.
Напомним, что библиотека № 43 расположена по адресу: улица Куусинена, дом 17, корпус 2. Она открыта со вторника по субботу с 12.00 до 21.00 и в воскресенье с 12.00 до 20.00. Понедельник — выходной. (еп)
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