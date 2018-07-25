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Губернатор Подмосковья рассказал о региональных мерах поддержки врачей
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Губернатор Подмосковья рассказал о региональных мерах поддержки врачей 

360tv.ru 3 часа назад
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с премьер‐министром России Дмитрием Медведевым рассказал о программах поддержки врачей, которые действуют в регионе.
«Мы разные предусматриваем программы поддержки врачей. Дополнительные средства выделяем на это. В частности, терапевтам педиатрам доплачиваем по 32 тысячи рублей. Здравоохранение у нас в фокусе внимания, и мы проводим большую работу», — подчеркнул губернатор.
Глава Подмосковья отметил, что жители требуют безупречно работы поликлиник, а также наличия врачей, как общей практики, так и узких специальностей.
Подобная практика действует в регионе с апреля. Увеличение зарплаты для участковых терапевтов и педиатров — это мера, которая реализуется в рамках послания губернатора Подмосковья. Прежде всего она рассчитана на укрепление так называемого первичного звена врачей, на привлечение молодых специалистов и доступность медицинской помощи.
Встреча главы Подмосковья и председателя российского правительства прошла в Балашихе. Дмитрий Медведев посетил местных онкорадиологический центр. Он отметил, что все услуги пациентам здесь оказываются в рамках обязательного медицинского страхования.
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