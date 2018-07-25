Губернатор Подмосковья рассказал о региональных мерах поддержки врачей

«Мы разные предусматриваем программы поддержки врачей. Дополнительные средства выделяем на это. В частности, терапевтам педиатрам доплачиваем по 32 тысячи рублей. Здравоохранение у нас в фокусе внимания, и мы проводим большую работу», — подчеркнул губернатор.

Глава Подмосковья отметил, что жители требуют безупречно работы поликлиник, а также наличия врачей, как общей практики, так и узких специальностей.

Подобная практика действует в регионе с апреля. Увеличение зарплаты для участковых терапевтов и педиатров — это мера, которая реализуется в рамках послания губернатора Подмосковья. Прежде всего она рассчитана на укрепление так называемого первичного звена врачей, на привлечение молодых специалистов и доступность медицинской помощи.