Медведев одобрил создание в стране сети медучреждений по системе ГЧП

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в среду на совещании по вопросу развития онкологической помощи населению назвал разумным решение использовать систему государственно-частного партнерства (ГЧП) при строительстве медицинских учреждений во всех регионах страны.

«Надо подумать о возможности распространения подобного опыта и на другие регионы, если это окажется целесообразным», — цитирует РИА «Новости» его слова.

Глава правительства дал высокую оценку Московскому областному онкологическому диспансеру, которое он осмотрел перед началом заседания.

«Конечно, это уникальное медицинское учреждение, абсолютно современное… Люди здесь получают весь спектр медицинской помощи — от ранней диагностики и до лечения, причем лечения, естественно, высокотехнологичного», — сказал он, отметив, что большинство пациентов получают помощь в медучреждении бесплатно.

Медведев напомнил, что этот диспансер стал первым концессионным проектом в радиомедицине в РФ и был построен по системе государственно-частного партнерства.