Ещё
В июне нормативы ЦБ нарушили 19 банков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В смертельном пожаре в Греции нашли "российский" след
В смертельном пожаре в Греции нашли "российский" след

В июне нормативы ЦБ нарушили 19 банков 

Банки.ру 34 минуты назад
Фото: Банки.ру
Значения обязательных нормативов в июне нарушили 19 банков. Об этом свидетельствуют данные отчетности, размещенной на сайте Банка России. Отметим, что 17 банков, нарушивших нормативы, находятся в процессе финансового оздоровления, а у одного из них впоследствии была отозвана лицензия.
Екатеринбургский Уралтрансбанк становится нарушителем нормативов 16-й месяц подряд. В июне на протяжении 19 дней банком не выполнялись все нормативы достаточности капитала: норматив достаточности собственных средств (Н1.0), норматив достаточности базового капитала (Н1.1), норматив достаточности основного капитала (Н1.2), а также норматив финансового рычага (Н1.4).
Тагилбанк в июне на протяжении 23 дней не соблюдал требования норматива достаточности основного капитала (Н1.2), при этом на отчетную дату значение норматива составило 6,3% при установленном минимуме в 6%. Уже в июле ЦБ РФ принял решение об отзыве у банка лицензии.
Новость
Московский Плюс Банк нормативов в июне не нарушал, однако на протяжении шести дней допускал снижение норматива достаточности базового капитала Н1.1 ниже отметки в 5,125%, что отдельно отмечается регулятором в отчетности.
В список нарушителей нормативов традиционно попали и кредитные организации, проходящие процедуру санации.
С полным перечнем банков и нарушенными ими нормативами можно ознакомиться в приведенной ниже таблице.
Значения в ячейках — количество дней в июне, на протяжении которых кредитная организация нарушала тот или иной норматив.
Цветом в таблице выделены банки, проходящие процедуру финансового оздоровления.
По закону ЦБ имеет право не применять меры воздействия к банкам, находящимся в процессе санации.
Банки.ру: последние новости
Правительство продлило программу льготного автолизинга Курсы доллара и евро на 24 июля Экс-глава пенсионного фонда «Сбербанка» перешла в группу «Регион»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия пригрозила Грузии силой183
Крымский мост начал отделяться от Крыма527
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку344
Заявление Лолиты грозит международным скандалом272
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России75
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
06:13
Россия пригрозила Грузии силой
Армия Кавказ
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
01:43
Увлекшуюся критикой Трампа гостью вывели из эфира
В мире
03:26
Украинский боксер на «Хаммере» насмерть сбил россиянку
Происшествия
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение