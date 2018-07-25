Ещё
Хирургический онкологический корпус в Подмосковье будут расширять
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хирургический онкологический корпус в Подмосковье будут расширять 

РИАМО 23 минуты назад
Фото: РИАМО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву о мерах по развитию здравоохранения в Подмосковье, в частности, он рассказал о поддержке врачей и развитии борьбы с онкологией, передает корреспондент РИАМО.
В среду председатель правительства посетил онкорадиологический центр в подмосковной Балашихе, после чего провел там совещание на тему «О развитии онкологической помощи населению РФ», на котором присутствовали Воробьев, зампред правительства России Татьяна Голикова, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
«Мы с вами встречаемся в специализированном учреждении. Мы посмотрели сегодня, хорошо, что такие объекты появляются, в том числе в рамках государственно-частного партнерства. Но развитие здравоохранения в Московской области не исчерпывается такими центрами», — сказал Медведев в ходе двусторонней встречи.
Как отметил в свою очередь Андрей Воробьев, в регионе реализуется большая программа по родовспоможению, благодаря чему младенческая смертность одна из самых низких в мире. Таких же показателей планируют добиться в сфере диагностики и лечения онкологических заболеваний, для чего будут расширять хирургический онкологический корпус.
«Большое внимание уделяем первичному звену. Жители требуют от нас, чтобы поликлиники работали безупречно. Мы предусматриваем развитие программы поддержки врачей, дополнительные средства выделяем на это. Для терапевтов и педиатров мы доплачиваем 32 тысячи рублей», — заключил Воробьев.
Ранее Воробьев сообщил, что в регионе выстроили трехуровневую систему борьбы с раком. За 5 лет удалось снизить смертность от онкологии на 24%. В 2013 году было 230,8 случая на 100 тысяч жителей. В 2017-м — 174,7 случая. Подмосковье переместилось с 70 на 23 место в России по данным показателям.
РИАМО: последние новости
В онкоцентрах Подмосковья используют все виды борьбы с раком В Подмосковье планируют построить современный онкологический центр Воробьев призвал Медведева поддержать создание свободных экономических зон в Подмосковье
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия пригрозила Грузии силой223
Крымский мост начал отделяться от Крыма547
В смертельном пожаре в Греции нашли «российский» след73
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку350
Заявление Лолиты грозит международным скандалом275
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
06:13
Россия пригрозила Грузии силой
Армия Кавказ
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
01:43
Увлекшуюся критикой Трампа гостью вывели из эфира
В мире
03:26
Украинский боксер на «Хаммере» насмерть сбил россиянку
Происшествия
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение