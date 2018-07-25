Хирургический онкологический корпус в Подмосковье будут расширять

«Мы с вами встречаемся в специализированном учреждении. Мы посмотрели сегодня, хорошо, что такие объекты появляются, в том числе в рамках государственно-частного партнерства. Но развитие здравоохранения в Московской области не исчерпывается такими центрами», — сказал Медведев в ходе двусторонней встречи.

Как отметил в свою очередь Андрей Воробьев, в регионе реализуется большая программа по родовспоможению, благодаря чему младенческая смертность одна из самых низких в мире. Таких же показателей планируют добиться в сфере диагностики и лечения онкологических заболеваний, для чего будут расширять хирургический онкологический корпус.

«Большое внимание уделяем первичному звену. Жители требуют от нас, чтобы поликлиники работали безупречно. Мы предусматриваем развитие программы поддержки врачей, дополнительные средства выделяем на это. Для терапевтов и педиатров мы доплачиваем 32 тысячи рублей», — заключил Воробьев.

Ранее Воробьев сообщил, что в регионе выстроили трехуровневую систему борьбы с раком. За 5 лет удалось снизить смертность от онкологии на 24%. В 2013 году было 230,8 случая на 100 тысяч жителей. В 2017-м — 174,7 случая. Подмосковье переместилось с 70 на 23 место в России по данным показателям.