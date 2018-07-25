В Подмосковье планируют построить современный онкологический центр

В среду Медведев посетил Онкорадиологический центр в подмосковной Балашихе , после чего там началось совещание на тему «О развитии онкологической помощи населению РФ », на котором присутствовали губернатор Московской области Андрей Воробьев, зампред правительства РФ Татьяна Голикова , министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова

«Наш онкологический центр не справляется. Мы хотели бы войти в федеральную программу и построить новый современный комплекс. Главный врач сегодня сказал, что каждый день делается 30 операций, а потребность почти в два раза больше. Мы в ближайшее время завершим проектирование и поступим к созданию этого проекта», — сказал Воробьев.

Как уточнили в пресс-службе губернатора и правительства региона, хирургический корпус областного онкодиспансера планируют построить в Балашихе.

«Также мы хотим дооснастить консультативно-диагностический центр и делать химиотерапию в амбулаторных условиях», — заключил Воробьев.