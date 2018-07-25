Медведев призвал уделить особое внимание ранней диагностике онкозаболеваний

"Первое — это, конечно, профилактика и ранняя диагностика", — отметил он, говоря о первоочередных задачах в этой сфере.

По его словам, еще 10 лет назад эта болезнь на ранней стадии выявлялась в 16% случаев, сейчас эта цифра выросла до 56%. «К 2024 году планируем перейти на ежегодный профилактический осмотр всех граждан, а с этого года у нас введен новый порядок проведения диспансеризации: теперь каждый человек один раз в два года будет проходить скрининг-обследование на самые распространенные виды онкологии», — отметил глава кабмина.

Второй важной задачей Медведев назвал развитие инфраструктуры. «Важно, чтобы вне зависимости от того, где человек живет, ему были доступны самые современные методики диагностики, и поэтому необходимо сокращать срок от первого обращения к врачу до постановки диагноза и начала лечения», — подчеркнул он.

По словам премьера, в регионах может быть внедрена централизованная система организации онкопомощи. Особе внимание при этом будет уделяться лечению детей, для чего, в частности, принято решение о расширении и реконструкции Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии. «Там будет построен корпус ядерной медицины, его планируется открыть в 2022 году», — заявил премьер.

Третьим важным направлением он назвал кадры. По словам главы кабмина, в онкоцентрах должны работать врачи самой высокой квалификации, они должны иметь возможность постоянно повышать свой уровень.

Глава кабмина отметил, что онкология остается на втором месте среди причин смертности россиян. Он напомнил, что зачастую такие заболевания можно успешно лечить. «Чтобы добиться лучших результатов, нам нужно разработать и выполнить общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями, эта задача была поставлена президентом в послании (Федеральному Собранию), в ряде других документов», — заявил Медведев.