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Медведев посетил Московский областной онкодиспансер
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Медведев посетил Московский областной онкодиспансер 

ТАСС 1 час назад
БАЛАШИХА, 25 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев осмотрел в среду онкорадиологический центр Московского областного онкологического диспансера.
Главный врач Владимир Асташов рассказал главе кабмина, что центр оснащен высокотехнологичным медицинским оборудованием, позволяющим реализовать самые современные методы диагностики радиотерапии злокачественных опухолей. По словам Асташова, общее количество мест в диспансере — 690.
Главный врач также рассказал, что в 2017 году введен новый хирургический корпус на 250 коек. «Особенность его в том, что 50 мест развернуто в онкологическом детском отделении, которое является единственным для всей Московской области, где дети получают специализированную медицинскую помощь», — сказал Асташов.
Также, по его словам, планируется постройка нового корпуса, где одновременно смогут проходить лечение 440 человек. «Это лечебно-диагностический корпус. На первом этаже предполагается развертывание консультативно-диагностического центра на 500 посещений в смену», — уточнил главный врач, пояснив, что введение нового корпуса позволит сократить сроки обследования пациентов и увеличить количество приемов.
В новом корпусе будет развернуто восемь современных операционных. Кроме того, будет построен радиологический центр внутри корпуса.
"Что касается тяжелой техники, которая будет развернута в рамках радиологического центра, нужно сказать, что практически большая часть из этого оборудования производится и будет производиться на территории РФ", — подчеркнул Асташов.
"Планы серьезные", — отреагировал Медведев.
Премьеру также показали аппарат для проведения диагностики — линейный ускоритель и ПЭТ/КТ-систему общего назначения.
В настоящее время медицинские услуги в центре оказывают 17 врачей, 16 средних медицинских работников, четыре медицинских физика. Планируется, что в стенах центра будет получать лечение более 2,5 тыс. человек, будут выполняться 20 тыс. диагностических исследований. Что касается диспансера, то структура Московского областного онкологического диспансера представлена 15 узкопрофильными отделениями, в том числе детским.
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