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Жители Хорошево-Мневников могут подать в центр госуслуг комплексное заявление
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Жители Хорошево-Мневников могут подать в центр госуслуг комплексное заявление 

Управа района Хорошево-Мневники 1 час назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Жители Хорошево-Мневников могут подать в центр госуслуг «Мои документы» единое комплексное заявление на получение более чем 100 услуг.
— Теперь при оформлении нескольких документов сразу заявителю не нужно писать несколько отдельных запросов. Достаточно заполнить одно заявление на все желаемые услуги. Срок предоставления услуг при этом увеличится всего на один день, зато житель тратит гораздо меньше времени на посещение центра и заполнение отдельных заявлений. При подаче комплексного запроса заявитель может получить весь пакет запрашиваемых документов одновременно или по отдельности, как только они будут подготовлены, — отметила специалист пресс-службы центров госуслуг Москвы Екатерина Репина.
Комплексный запрос можно подать, заполнив одно заявление, например, на замену водительских удостоверений, оформление свидетельства о рождении ребенка и сертификата на получение материнского капитала. Получить несколько услуг по одному запросу также можно в случае возникновения определенной жизненной ситуации или при необходимости единовременно оформить различные документы.
Центр «Мои документы» района Хорошево-Мневники находится по адресу: проспект Маршала Жукова, д. 35, корп. 1. (ео)
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