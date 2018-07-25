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Размер маткапитала начнет индексироваться темпами роста инфляции
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Размер маткапитала начнет индексироваться темпами роста инфляции 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Главные темы дня в выпуске новостей на «Радио Дача Петрозаводск».
Трагедия на Древлянке, корь в Карелии и индексация маткапитала.
В Петрозаводске мужчина погиб, выпав из окна. Во вторник, 24 июля, мужчина выпал из окна четвертого этажа жилого дома №40 по Березовой аллее на Древлянке. «Проводится доследственная проверка», — пояснили в следственном комитете.
В Карелии продолжает расти число заболевших корью. По данным карельского Роспотребнадзора, с 5 июля по 24 июля в Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия поступило 30 экстренных извещений на случаи подозрения на заболевание корью среди населения Олонецкого района, в том числе 6 детей до 17 лет. На госпитализации в Республиканской инфекционной больнице находятся 5 человек. Управлением организован комплекс профилактических мероприятий.
Размер материнского капитала в 2020 году начнет индексироваться темпами роста инфляции. Об этом заявила на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений вице-премьер Татьяна Голикова. Напомню, в декабре 2016 года был принят закон, приостанавливающий индексацию материнского капитала до 2020 года.
По материалам: ptzgovorit.ru
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