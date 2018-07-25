Размер маткапитала начнет индексироваться темпами роста инфляции

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Трагедия на Древлянке, корь в Карелии и индексация маткапитала.

В Петрозаводске мужчина погиб, выпав из окна. Во вторник, 24 июля, мужчина выпал из окна четвертого этажа жилого дома №40 по Березовой аллее на Древлянке. «Проводится доследственная проверка», — пояснили в следственном комитете

В Карелии продолжает расти число заболевших корью. По данным карельского Роспотребнадзора, с 5 июля по 24 июля в Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия поступило 30 экстренных извещений на случаи подозрения на заболевание корью среди населения Олонецкого района, в том числе 6 детей до 17 лет. На госпитализации в Республиканской инфекционной больнице находятся 5 человек. Управлением организован комплекс профилактических мероприятий.