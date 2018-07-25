«Не очень эффективно просто выбрасывать деньги на поддержку неблагополучных семей»

«Основная тема работы Союза женщин — это благополучная семья. Благополучная семья — потенциал развития региона и страны. Содействие развитию этого благополучия — стратегическая задача страны.

Как содействовать? Я считаю, что эффективнее не просто вкладывать деньги, а формировать условия для создания благополучной семьи. Денег не бывает много, это настоящая черная дыра. А благополучие семьи формируется другим образом. Нужны другие инструменты: создание условий для покупки жилья, получения образования детьми, для качественного медицинского обслуживания. Это совсем не то же, что прямые выплаты пособий, хотя эти два способа не противоречат друг другу, они должны идти рука об руку.

И в деятельности нашей организации по всей стране мы делаем акцент именно на создании семейного благополучия. И материнский капитал нельзя рассматривать, как некое разовое пособие.

Вообще я бы заменила термин „материнский“ на термин „семейный“, потому что хотя именно женский „бюджет“ проседает после родов, но капитал должен поддерживать именно семью. Его и рассматривать надо, как нормальный инструмент для помощи семье, для компенсации потерь, которые семья несет в результате родов, декретного отпуска. Именно система компенсации! Финансовый статус семьи при появлении второго ребенка неизбежно снижается, а государство, выделяя средства на материнский капитал, как бы подтверждает, что оно заинтересовано не просто в повышении рождаемости, а в укреплении семьи, в появлении детей не самих по себе, а в благополучных семьях. Детей, которые вырастут и пополнят собой трудовые ресурсы страны, будут строить ее будущее. И государство инвестирует в создание условий для детей и семьи в целом.

Очень условно можно представить маткапитал, как зарплату. И если мы поделим сумму этой инвестиции на три года — стандартный срок декретного отпуска — то увидим, что зарплата-то и не очень большая. Поэтому ее индексация — это очень важный инструмент, который четко отвечает на вопрос: нужны нам, России , дети, или не очень.

Если говорить о размере индексации… Возьмем три года, 36 месяцев — срок, на который обычно уходят в декрет женщины, после которого у муниципалитетов возникает обязанность предоставить ребенку место в дошкольном учреждении, и мама может вернуться к работе. Мы с коллегами как-то делили сумму маткапитала на эти три года, представляя его как зарплату. Получилось очень скромно: 12,5 тысячи рублей в месяц при средней зарплате по Челябинской области в 22,4 тысячи по данным Росстата . Я считаю, было бы справедливо, если бы материнский капитал хотя бы приблизительно соответствовал 36 средним зарплатам по региону. То есть индексация должна значительно превышать инфляцию.

Не нужно забывать и о том, что повышение материнского капитала будет иметь мультипликационный эффект: варианты его применения ограничены, но большинство семей предпочитают инвестировать в жилье. То есть власти, увеличивая меру поддержки семьи, одновременно стимулируют развитие строительной отрасли, в меньшей степени — образования. Да, ограничивать палитру применений маткапитала необходимо, но все-таки нужно больше доверять гражданам. Бытует такая позиция: если им дать денег, то их пропьют и проедят. Да нет у нас столько маргиналов! Зато если семья будет иметь возможность вложить деньги не только в квартиру, но и, например, в лечение больного ребенка или мамочки — разве не будет хорошо? Медицинские услуги прекрасно дополнили бы сегодняшний спектр. Согласитесь, несправедливо, если сейчас семья вынуждена копить деньги на качественные медицинские услуги, потом ребенок болеет, оттягивает на себя все ресурсы, и в конце концов государство вынуждено помогать ставшей неблагополучной семье разными другими пособиями».