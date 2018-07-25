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О путешествиях по-немецки: в библиотеке Аэропорта поделились впечатлениями об отпуске
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О путешествиях по-немецки: в библиотеке Аэропорта поделились впечатлениями об отпуске 

Управа района Аэропорт города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В библиотеке № 32, которая расположена на улице 8 Марта, прошла очередная встреча участников клуба «Другие языки».
На этот раз любители немецкого рассказали о том, как и где они провели свой отпуск. Об этом сообщила заведующая библиотекой Юлия Захаренкова.
— Участники рассказали о своих летних поездках, обменялись опытом, повторяя тематическую лексику. Помогла им в этом постоянная ведущая клуба Ольга Холмогорова, — пояснила заведующая библиотекой.
Библиотека № 32 находится по адресу улица 8 Марта, дом 15. (мю)
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