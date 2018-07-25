О путешествиях по-немецки: в библиотеке Аэропорта поделились впечатлениями об отпуске 

В библиотеке № 32, которая расположена на улице 8 Марта, прошла очередная встреча участников клуба «Другие языки».
На этот раз любители немецкого рассказали о том, как и где они провели свой отпуск. Об этом сообщила заведующая библиотекой Юлия Захаренкова.
— Участники рассказали о своих летних поездках, обменялись опытом, повторяя тематическую лексику. Помогла им в этом постоянная ведущая клуба Ольга Холмогорова, — пояснила заведующая библиотекой.
Библиотека № 32 находится по адресу улица 8 Марта, дом 15. (мю)