Скворцову назначили председателем комитета по торговле со Швецией

"Утвердить министра здравоохранения РФ Скворцову В. И. председателем российской части российско-шведского наблюдательного комитета по торговле и экономическому сотрудничеству, освободив от этих обязанностей Мантурова Д. В. ", — говорится в распоряжении.