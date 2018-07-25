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Скворцову назначили председателем комитета по торговле со Швецией
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Скворцову назначили председателем комитета по торговле со Швецией 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил министра здравоохранения Веронику Скворцову председателем российской части российско-шведского наблюдательного комитета по торговле и экономическому сотрудничеству, соответствующий документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить министра здравоохранения РФ Скворцову В. И. председателем российской части российско-шведского наблюдательного комитета по торговле и экономическому сотрудничеству, освободив от этих обязанностей Мантурова Д. В. ", — говорится в распоряжении.
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