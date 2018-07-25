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Скворцова сменила Мантурова на посту сопредседателя российско-шведского торгового комитета
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Скворцова сменила Мантурова на посту сопредседателя российско-шведского торгового комитета 

ТАСС 3 часа назад
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заменил председателя российской части Российско-Шведского наблюдательного комитета по торговле и экономическому сотрудничеству.
Как говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации, эту работу будет выполнять министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Этим же распоряжением от обязанностей председателя российской части наблюдательного комитета освобожден министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, исполнявший эти обязанности с октября 2014 года.
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