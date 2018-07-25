Ушёл из жизни бронзовый призёр Игр-1956 по вольной борьбе Балавадзе 

В Тбилиси на 92-м году жизни скончался двукратный чемпион мира, бронзовый призёр Олимпиады 1956 года, пятикратный чемпион СССР по вольной борьбе Вахтанг Балавадзе, сообщает пресс-служба Федерации борьбы Грузии.
Балвадзе — пятикратный чемпион СССР по вольной борьбе (1952-55, 57) и самбо (1952), чемпион I международных спортивных игр молодёжи (1953) и международных турниров в Будапеште (1954), Стокгольме, Гётеборге, Эскильстуне (1954), Тегеране, Тебризе (1957), Толедо (1958). За большой вклад в развитие борьбы он был награждён Золотым орденом Международной федерации борьбы (1997).
В 2006 году Балавадзе был удостоен ордена Олимпийского комитета Грузии.