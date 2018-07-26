На 92-м году жизни скончался Олимпийский призёр по борьбе Вахтанг Балавадзе

Во многом благодаря ему борьба стала топовым видом спорта в СССР и России

Лариса Латынина и Виктор Шувалов. Во Франции его называли «Профессором борьбы», в Японии — «Чемпионом чемпионов». Многие сходились, что его стиль ведения борьбы можно смело назвать рыцарским. Настолько бесстрашным и в то же время техничным он был. В 1997 году его наградили Золотым орденом Международной федерации борьбы, а через 9 дет он был удостоен ордена Олимпийского комитета Грузии . Балавадзе в значительной степени способствовал тому, что Россия сейчас занимает ведущие позиции в вольной борьбе. Прекрасный спортсмен, великолепный тренер. К большому сожалению, время беспощадно даже к таким людям. 25 июля 2018 году не стало Балавадзе. Из призёров Олимпиады 1956 года, где наш герой взял бронзовую медаль, в живых осталось всего трое — Никита Симонян

Мечты о футболе

Он с детства грезил футболом. В Грузии в те времена футбол был настоящей религией, и здесь уместно применить этот журналистский штамп. В 1948 году Балавадзе принимал участие в академическом занятии по борьбе. Он стоял у ковра, однако все мысли молодого спортсмена были с расположенным по соседству футбольным полем, где тренировались его друзья из Грузинского института физкультуры. Однако стать профессиональным футболистом ему было не суждено. Во многом это случилось благодаря Михаилу Тиканадзе. Тиканадзе в те годы руководил кафедрой борьбы, и когда увидел как Балавадзе буквально уничтожает соперников на ковре, не мог не обратить на это внимание. Молодой парень расправлялся с оппонентам настолько легко, что было полное ощущение, что ему это даже неинтересно. Тиканадзе было непросто переманить Балавадзе в борьбу на постоянной основе, потому что сердце юноши по-прежнему принадлежало футболу. Тем не менее, Тиканадзе, по праву считавшийся одним из основателей вольной борьбы в Грузии, чувствовал, что этого парня нельзя отпускать никуда. И был абсолютно прав.

Триумфы и разочарование

Балавадзе всегда мечтал о путешествиях в другие страны и на другие континенты. Он обожал географию, а одним из любимых романов было произведение Жюля Верна «Дети капитана Гранта». Часть действий в этом романе проходила в Австралии , попасть в которую тогда было практически нереально. Кто бы мог подумать, что Балатадзе настолько прорвётся в борьбе, что получит шанс выступить на Олимпийских играх в 1956 года. В Австралии. Таким поворотам судьбы позавидовал бы сам Жюль Вернь. Однако Балавадзе полностью заслужил этот шанс. В Мельбурн он приезжал в качестве чемпиона мира 1954 года и едва ли не главного фаворита Игр. На чемпионате мира в Токио он оставил в дураках иранца Фардина и японка Канеко, который тогда считались признанными лидерами в борьбе. Балавадзе считался самым техничным борцом на Олимпиаде 1956 года, однако самым местом спортсмена были действия в партере. Но даже это вряд ли помешало бы ему стать олимпийским чемпионом, но незадолго до Игр в Мельбурне Балавадзе получил серьёзную травму руки, которая не позволяла ему действовать на полную катушку. Итог — бронзовая медаль. Блестящее достижение, по-настоящему прорывное для советской вольной борьбы, однако понимание того, что он был способен на большее, угнетало Балавадзе. Через год он снова выиграл чемпионат мира. Теперь уже в Стамбуле . А также выиграл свой пятый титул на чемпионате СССР по вольной борьбе, окончательно вписав своё имя в историю. Однако мечта выиграть Олимпиаду не покидала спортсмена. Годы начинали брать своё, и шансов выступить в Риме в 1960 году было не так много. Но после череды событий внутри сборной Балавадзе поехал в Италию и пытался сделать то, что не удалось сделать четырьмя годами ранее. К сожалению, не получилось, и он остался без медалей. Позже заслуженный мастер спорта СССР признался, что поздно дебютировал на чемпионате мира. В 27 лет. Если бы его позвали на первенство мира раньше, олимпийское золото никуда бы от него не делось.

Тренерский реванш