Немецкий тренер рассказал, почему отказался возглавить «Реал»

"Я думал над предложением «Реала». Кто же повесит трубку, если тебе звонить «Реал»? Это самый большой клуб в мире. Но мне только 30 лет. Если я буду продолжать успешно работать, то может быть у меня появится шанс поработать в Испании

Что касается моей семьи, то сейчас нам не время переезжать за границу", — приводит слова Нагельсманна Marca.