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В Новогиреево стартует акция «Семья помогает семье: готовимся к школе!»
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В Новогиреево стартует акция «Семья помогает семье: готовимся к школе!» 

Управа района Новогиреево 4 часа назад
Фото: Управа района Новогиреево
Организационным центром ее проведения станет ГБУ Территориальный центр социального обслуживания «Новогиреево».
Ежегодная общегородская благотворительная акция «Семья помогает семье: готовимся к школе!» началась в столице. Собрать для нуждающихся семей детскую одежду, обувь, канцелярские товары и школьно-письменные принадлежности, а также рюкзаки, ранцы, и множество других мелких и крупных вещей, которые нужны школьнику, планируется к 23 августа, когда стартует первый этап — выдача всего собранного нуждающимся в этих вещах семьям — малообеспеченным, многодетным и семьям с детьми-инвалидами по их запросу. Сбор вещей будет проходить в помещении ТЦСО «Новогиреево» по адресу: улица Кусковская, дом 23, корпус 3. Также будут организованы и выездные пункты сбора, о которых наш сайт сообщит дополнительно.
Фото — Александр Калугин.
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