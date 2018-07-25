В Новогиреево стартует акция «Семья помогает семье: готовимся к школе!»

Организационным центром ее проведения станет ГБУ Территориальный центр социального обслуживания «Новогиреево».

Ежегодная общегородская благотворительная акция «Семья помогает семье: готовимся к школе!» началась в столице. Собрать для нуждающихся семей детскую одежду, обувь, канцелярские товары и школьно-письменные принадлежности, а также рюкзаки, ранцы, и множество других мелких и крупных вещей, которые нужны школьнику, планируется к 23 августа, когда стартует первый этап — выдача всего собранного нуждающимся в этих вещах семьям — малообеспеченным, многодетным и семьям с детьми-инвалидами по их запросу. Сбор вещей будет проходить в помещении ТЦСО «Новогиреево» по адресу: улица Кусковская, дом 23, корпус 3. Также будут организованы и выездные пункты сбора, о которых наш сайт сообщит дополнительно.