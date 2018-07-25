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Правительство продлило программу льготного автолизинга
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Правительство продлило программу льготного автолизинга 

Банки.ру 4 часа назад
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о продлении программы льготного автолизинга. Об этом сообщается на сайте правительства.
«Программа льготного лизинга автотранспортных средств действует с 15 мая 2015 года и предполагает предоставление физическим и юридическим лицам автомобильной техники в лизинг на льготных условиях с авансовым платежом, уменьшенным на 10% от стоимости техники. Недополученные доходы лизинговых организаций от предоставления скидки компенсируются из федерального бюджета», — говорится в пояснительной записке.
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Постановлением вносятся изменения, которыми продлевается действие программы. Также уточняются условия предоставления субсидий, требования к срокам заключения договора лизинга, требования, которым должна соответствовать лизинговая организация при предоставлении субсидий.
Как отмечается в пояснительной записке, принятые решения позволят реализовать по механизму льготного лизинга не менее 4 тыс. единиц автомобильной техники в этом году, 4,5 тыс. единиц в 2019 году и 4,9 единиц в 2020 году.
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