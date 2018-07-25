В День города омичам покажут гигантскую шкатулку

В 12-метровом контейнере-трансформере в Омске развернется выставка об историях 20 семей, победивших во Всероссийском конкурсе «Семья года». Необычная выставка под названием «Семейная шкатулка» будет работать на площади у ТРЦ «Омский» всего два дня — 4 и 5 августа. В эти праздничные для города дни контейнер трансформируется в сценический комплекс и зал с экспозицией, которую составили мультимедиа-истории об уникальных семьях из разных регионов страны. Как пояснили в пресс-службе министерства труда и соцразвития Омской области , здесь есть история семьи Трифановых, где воспитываются 32 ребенка, семьи Ивановых из села Ымыяхтах, основавшей сразу несколько семейных и городских традиций, и семьи Надолинских, насчитывающей 76 родовых ветвей. Эти семьи в разное время становились лауреатами Всероссийского конкурса «Семья года». Есть здесь история и о семье Зеленевых из Муромцевского района Омской области, отличившейся знаниями и любовью к народному творчеству, победившей в прошлом году в номинации «Семья — хранитель традиций».

Истории этих семей — настоящие сокровища. В рамках проекта «Семейная шкатулка» мы стараемся показать эти истории максимальному количеству людей. Загляните в нашу «Семейную шкатулку» — вдохновляйтесь примером наших замечательных семей, и пусть это поможет сохранить и приумножить любовь и тепло в ваших семьях, — говорит председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: «Конкурс „Семья года“ Марина Гордеева.

Открытие экспозиции состоится 4 августа в 12 часов возле ТРЦ „Омский“. Помимо выставки для гостей подготовили выступления музыкальных коллективов и лекции семейных психологов. Омичам, пришедшим семьями, можно будет сделать моментальное фото на память. Семейная шкатулка» уже побывала в восьми городах России , к нам прибыла из Ханты-Мансийска , а после отправится в Хабаровск

Фото: пресс-служба министерства труда и соцразвития Омской области