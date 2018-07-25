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Правительство продлило до 2020 года программу льготного лизинга колесного транспорта
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Правительство продлило до 2020 года программу льготного лизинга колесного транспорта 

ТАСС 3 часа назад
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о продлении до 2020 года действия программы льготного лизинга колесных транспортных средств. Соответствующий документ опубликован в среду на сайте правительства.
"Принятые решения позволят реализовать по механизму льготного лизинга автомобильную технику в количестве не менее 4 тыс. единиц в 2018 году, не менее 4,5 тыс. единиц в 2019 году и не менее 4,9 тыс. единиц в 2020 году", — говорится в пояснительной записке к документу.
В постановлении также уточняются условия предоставления субсидии, требования к срокам заключения договора лизинга, требования, которым должна соответствовать лизинговая организация при предоставлении субсидий.
Программа льготного лизинга автотранспортных средств действует с 15 мая 2015 года и предполагает предоставление физическим и юридическим лицам автомобильной техники в лизинг на льготных условиях с авансовым платежом, уменьшенным на 10% от стоимости техники. Недополученные доходы лизинговых организаций от предоставления скидки компенсируются из федерального бюджета.
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