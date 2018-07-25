Власти продлили программу льготного лизинга колесного транспорта

Правительство России продлило программу льготного лизинга колесных транспортных средств до 2020 года, следует из документа, размещенного на официальном сайте Кабмина. Постановление правительства подписал Дмитрий Медведев

"Принятое решение позволит реализовать по механизму льготного лизинга автомобильную технику в количестве не менее четырех тысяч единиц в 2018 году, не менее 4,5 тысячи единиц в 2019 году и не менее 4,9 тысячи единиц в 2020 году", — говорится в пояснительной записке к документу.

Постановлением также уточняются условия предоставления субсидии, требования к срокам заключения договора лизинга и требования, которым должна соответствовать лизинговая организация при предоставлении субсидий.

По программе льготного лизинга автотранспортных средств физическим и юридическим лицам предоставляются автомобили в лизинг на льготных условиях. Авансовый платеж уменьшается на десять процентов от стоимости техники, а недополученные доходы лизинговых организаций компенсируются из федерального бюджета. Программа действует с 2015 года.