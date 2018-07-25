Правительство выделило Кавказу 17 млрд рублей на туристические комплексы

Правительство выделило около 17 млрд руб. на ремонт, строительство туристических комплексов на Северном Кавказе в период с 2018 по 2021 год. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"Утверждено адресное (пообъектное) распределение бюджетных инвестиций из федерального бюджета, предоставляемых АО «Курорты Северного Кавказа» в 2018–2021 годах на капитальные вложения в проектирование и строительство всесезонных туристско-рекреационных комплексов…", — заявили в кабмине.

Уточняется, что общий объем бюджетных инвестиций, предусмотренных в 2018 году на реализацию проекта, составляет 4,28 млрд руб.